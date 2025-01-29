Поліція у Нідерландах отримала біля 200 свідчень щодо вкрадених з музею румунських скарбів
Новини — Середа, 29 січня 2025, 16:56 —
Поліція у Нідерландах отримала сотні свідчень та повідомлень стосовно викрадених з музею румунських скарбів.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
У поліції повідомили, що з попередньої доби, після виходу телепрограми на цю тему, отримали 120 повідомлень стосовно гучного пограбування музею в Ассені, під час якого викрали дакійські артефакти, що належать Румунії.
Разом із попередніми повідомленнями, це вже понад 170 свідчень.
Також у середу поліція опублікувала фото одного з підозрюваних у причетності до крадіжки та закликала тих, хто знає щось про молодого чоловіка, повідомити про це.
Нагадаємо, вранці 25 січня група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.
Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.
У Румунії у звʼязку з інцидентом створили урядову комісію для аналізу ситуації та покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.