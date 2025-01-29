Поліція у Нідерландах отримала біля 200 свідчень щодо вкрадених з музею румунських скарбів

Поліція у Нідерландах отримала сотні свідчень та повідомлень стосовно викрадених з музею румунських скарбів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що з попередньої доби, після виходу телепрограми на цю тему, отримали 120 повідомлень стосовно гучного пограбування музею в Ассені, під час якого викрали дакійські артефакти, що належать Румунії.

Разом із попередніми повідомленнями, це вже понад 170 свідчень.

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Також у середу поліція опублікувала фото одного з підозрюваних у причетності до крадіжки та закликала тих, хто знає щось про молодого чоловіка, повідомити про це.



Фото підозрюваного, оприлюднене поліцією

Нагадаємо, вранці 25 січня група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

У Румунії у звʼязку з інцидентом створили урядову комісію для аналізу ситуації та покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.