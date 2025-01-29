Полиция в Нидерландах получила около 200 показаний об украденных из музея румынских сокровищах

Полиция в Нидерландах получила сотни свидетельств и сообщений о похищенных из музея румынских сокровищах.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что с предыдущих суток, после выхода телепрограммы на эту тему, получили 120 сообщений относительно громкого ограбления музея в Ассене, во время которого похитили дакийские артефакты, принадлежащие Румынии.

Вместе с предыдущими сообщениями, это уже более 170 свидетельств.

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Также в среду полиция опубликовала фото одного из подозреваемых в причастности к краже и призвала тех, кто знает что-то о молодом человеке, сообщить об этом.



Фото подозреваемого, обнародованное полицией

Напомним, утром 25 января группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

В Румынии в связи с инцидентом создали правительственную комиссию для анализа ситуации и наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.