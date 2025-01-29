Більшість французів підтримують слова премʼєра про міграцію, які обурили лівих

Майже 70% громадян Франції поділяють слова премʼєр-міністра Франсуа Байру, який порівняв імміграцію з "потопом", наразившись на критику лівої опозиції та деяких колег.

Про це свідчить опитування інституту Elabe для телеканалу BFMTV, опубліковане в середу 29 січня, передає "Європейська правда".

Як показало опитування, 67% респондентів вважають, що у Франції відбувається "міграційне затоплення". Цей зворот, використаний премʼєром, викликав суперечки серед лівих і в його таборі.

Найбільше прихильників такого погляду – серед виборців ультраправого "Національного обʼєднання" (92%) і правих "Республіканців" (81%). Серед прибічників коаліції "Разом за Республіку", яка орієнтується на Макрона, заяви Байру підтримують 67%.

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Водночас в опитуванні Elabe імміграція посіла лише четверте місце серед проблем, що хвилюють французів (такою її назвали 27% респондентів), поступившись купівельній спроможності (48%), охороні здоров'я (33%) та безпеці (29%).

Тим не менш, слова Байру поставили на межу зриву переговори щодо бюджету Франції після того, як представники Соціалістичної партії призупинили свою участь у них на знак протесту.

За даними національного статистичного агентства Франції INSEE, у 2023 році у Франції проживало близько 5,6 мільйона іноземців, що становить 8,2% від загальної кількості населення. У 1975 році цей показник становив 6,5%.

Без підтримки соціалістів Байру може не мати достатньо голосів, щоб ухвалити свій бюджет і вжити заходів щодо скорочення дефіциту, як того вимагають у ЄС.