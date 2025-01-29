Большинство французов поддерживают слова премьера о миграции, которые возмутили левых

Почти 70% граждан Франции разделяют слова премьер-министра Франсуа Байру, который сравнил иммиграцию с "потопом", натолкнувшись на критику левой оппозиции и некоторых коллег.

Об этом свидетельствует опрос института Elabe для телеканала BFMTV, опубликованный в среду 29 января, передает "Европейская правда".

Как показал опрос, 67% респондентов считают, что во Франции происходит "миграционное затопление". Этот оборот, использованный премьером, вызвал споры среди левых и в его лагере.

Больше всего сторонников такой точки зрения – среди избирателей ультраправого "Национального объединения" (92%) и правых "Республиканцев" (81%). Среди сторонников коалиции "Вместе за Республику", которая ориентируется на Макрона, заявления Байру поддерживают 67%.

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В то же время в опросе Elabe иммиграция заняла лишь четвертое место среди проблем, волнующих французов (такой ее назвали 27% респондентов), уступив покупательной способности (48%), здравоохранению (33%) и безопасности (29%).

Тем не менее, слова Байру поставили на грань срыва переговоры по бюджету Франции после того, как представители Социалистической партии приостановили свое участие в них в знак протеста.

По данным национального статистического агентства Франции INSEE, в 2023 году во Франции проживало около 5,6 миллиона иностранцев, что составляет 8,2% от общей численности населения. В 1975 году этот показатель составлял 6,5%.

Без поддержки социалистов Байру может не иметь достаточно голосов, чтобы принять свой бюджет и принять меры по сокращению дефицита, как того требуют в ЕС.