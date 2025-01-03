В Варшаве начинается протест фермеров

В польской столице Варшаве в пятницу начинается акция протеста фермеров, которая продлится до позднего вечера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Столичная полиция предупреждает о блокировании дорог, а Управление общественного транспорта объявило об изменениях в расписании движения общественного транспорта из-за протестов польских фермеров.

Начало собрания запланировано на 14:00 перед представительством Европейской комиссии.

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Затем, около 16:00, участники демонстрации пройдут по маршруту: Свентокшиска, Новы-Свят, Краковские Пшедместя, Миодова, Сенаторская до пересечения с улицей Новы-Пшеязд.

Согласно плану, протестующие останутся на столичных улицах до 11 часов вечера.

Протест пройдет под лозунгом "5xSTOP!", что означает оппозицию к соглашению о свободной торговле с Латинской Америкой, "Зеленому курсу", импорту сельскохозяйственной продукции из Украины, "уничтожению польских лесов и охоты" и "вымиранию польской экономики".

Несмотря на это, правоохранители Варшавы предупредили водителей об осложнениях на дорогах.

Сотрудники полиции также предупредили самих протестующих, напомнив, что въезд в столицу запрещен для сельскохозяйственных тракторов и тихоходных транспортных средств.

"В случае нарушения этого запрета ждите проверку на дороге, которая может завершиться штрафом", – говорится в сообщении.

Как известно, 3 декабря 2024 года польские фермеры уже выходили на улицы ряда городов с аналогичными требованиями.

До этого, в ноябре, польские фермеры начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур.

Позже фермеры решили приостановить свою акцию, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.