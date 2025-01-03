Лідер повстанців у Сирії не потис руку главі МЗС Німеччини 

Лідер сирійських повстанців та новий де-факто правитель Сирії Ахмед аль-Шараа прийняв у Дамаску глав МЗС Німеччини та Франції, однак не потис руку німецькій міністерці, тому що вона жінка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Шараа, лідер ісламістського повстанського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", прийняв Анналену Бербок і Жана-Ноеля Барро на червоній доріжці біля входу в старий президентський палац поваленого Башара Асада. Там Шараа потиснув руку Барро, але не Бербок.

Damaskus: Syriens neuer Machthaber, der Islamist Ahmad Al-Sharaa gibt Frauen grundsätzlich nicht die Hand.



Die Begrüßung von Außenministerin Baerbock und ihrem französischen Kollegen Barrot gilt für seine Verhältnisse als freundlich. pic.twitter.com/XcMwxFMfqP Реклама: January 3, 2025

Втім, як стверджує видання, ще до поїздки в Дамаск Бербок і Барро були проінформовані, що Шараа і нові правителі-чоловіки не вітаються з жінками за допомогою рукостискання.

Навіть двоє чоловіків з сирійського протоколу в п'ятницю вранці не потиснули Бербок руку, коли вітали її після приземлення.

Таким чином, Бербок і Барро домовилися, що француз також не потисне руку Шараа.

Спочатку Барро не зробив цього під час привітання. Однак, коли Шараа простягнув йому руку, чоловіки все ж торкнулися кінчиками пальців.

"Ми обидва дуже чітко дали зрозуміти, що питання прав жінок – це не просто питання прав жінок. Права жінок – це показник того, наскільки вільним є суспільство", – розповіла Бербок про свою та Барро розмову з Шараа.

"Тому для нас було важливо дати зрозуміти, що ми, як ЄС, готові зробити все можливе, щоб люди в Сирії нарешті знову могли жити вільно. Ми говорили про це дуже, дуже довго і дуже, дуже чітко. І врешті-решт ми були здивовані, що навіть рукостискання вже не було таким складним, як могло здатися на початку переговорів", – додала вона.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро під час візиту до Сирії відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.

Бербок та Барро стали першими міністрами закордонних справ країн ЄС, що прибули до Сирії після падіння режиму Асада.

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Бербок і Барро в ході свого візиту до Дамаска передатуть послання новій владі Сирії від ЄС.