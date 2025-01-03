Лидер повстанцев в Сирии не пожал руку главе МИД Германии

Лидер сирийских повстанцев и новый де-факто правитель Сирии Ахмед аль-Шараа принял в Дамаске глав МИД Германии и Франции, однако не пожал руку немецкому министру, потому что она женщина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Шараа, лидер исламистской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", принял Анналену Бербок и Жана-Ноэля Барро на красной дорожке у входа в старый президентский дворец свергнутого Башара Асада. Там Шараа пожал руку Барро, но не Бербок.

Damaskus: Syriens neuer Machthaber, der Islamist Ahmad Al-Sharaa gibt Frauen grundsätzlich nicht die Hand.



Die Begrüßung von Außenministerin Baerbock und ihrem französischen Kollegen Barrot gilt für seine Verhältnisse als freundlich. pic.twitter.com/XcMwxFMfqP Реклама: January 3, 2025

Впрочем, как утверждает издание, еще до поездки в Дамаск Бербок и Барро были проинформированы, что Шараа и новые правители-мужчины не здороваются с женщинами посредством рукопожатия.

Даже двое мужчин из сирийского протокола в пятницу утром не пожали Бербок руку, когда приветствовали ее после приземления.

Таким образом, Бербок и Барро договорились, что француз также не пожмет руку Шараа.

Сначала Барро не сделал этого во время приветствия. Однако, когда Шараа протянул ему руку, мужчины все же коснулись кончиками пальцев.

"Мы оба очень четко дали понять, что вопрос прав женщин – это не просто вопрос прав женщин. Права женщин – это показатель того, насколько свободным является общество", – рассказала Бербок о своем и Барро разговоре с Шараа.

"Поэтому для нас было важно дать понять, что мы, как ЕС, готовы сделать все возможное, чтобы люди в Сирии наконец-то снова могли жить свободно. Мы говорили об этом очень, очень долго и очень, очень четко. И в конце концов мы были удивлены, что даже рукопожатие уже не было таким сложным, как могло показаться в начале переговоров", – добавила она.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро во время визита в Сириюпосетили печально известную тюрьму пыток Седная, в которой режим Башара Асада замучил до смерти много заключенных.

Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, прибывшими в Сирию после падения режима Асада.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Бербок и Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новым властям Сирии от ЕС.