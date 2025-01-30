В аварии школьного автобуса во Франции погибла девушка, до 40 человек ранены

Девочка-подросток погибла и около сорока человек получили легкие ранения в четверг, 30 января, в результате аварии школьного автобуса во французском муниципалитете Шатоден между Ле-Маном и Орлеаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Среди пострадавших в результате аварии – 31 ученик, однако их травмы незначительны.

фото Radio Intensité

"Угрожающих жизни прогнозов нет. Пока нет никаких версий аварии", – пояснили в префектуре, уточнив, что школьный автобус был „единственным транспортным средством, попавшим в аварию".

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По данным префектуры, на место происшествия было направлено 40 пожарных, а также передовой медицинский пункт и медико-психологическое подразделение скорой помощи.

"С большим волнением и глубокой печалью я узнала из Майотты о гибели старшеклассницы из Шатодена в аварии школьного автобуса сегодня утром, в результате которой также пострадали ученики", – написала министр национального образования Элизабет Борн в социальной сети X (Twitter).

"Я выражаю самые искренние соболезнования ее семье и близким. Я выражаю свою полную поддержку ученикам и образовательному сообществу. Я внимательно слежу за состоянием здоровья раненых. В понедельник утром я посещу школьное сообщество гимназии Эмиля Золя", – добавила она.

Напомним, весной прошлого года двухэтажный автобус со старшеклассниками из немецкого Марбурга разбился в федеральной земле Саар на пути в Англию.

Перед этим в немецком городе Гольцминден 16 учеников были доставлены в больницы после аварии со школьным автобусом.