Литовские пограничники на границе с Беларусью обнаружили вероятный туннель контрабандистов
Новости — Четверг, 30 января 2025, 13:41 —
Пограничники Государственной пограничной службы Литвы обнаружили 25-метровый подземный тоннель на границе с Беларусью, который, возможно, использовался для контрабанды.
Об этом литовскому вещателю LRT сообщил представитель пограничников Гедрюс Мишутис, пишет "Европейская правда".
Как рассказал Мишутис, тоннель был обнаружен вблизи села Пасвалис.
"Поскольку начато досудебное расследование, мы согласовываем все детали с прокуратурой. Вскоре мы опубликуем отчет со всеми подробностями", – заверил он.
Как известно, после установления физического барьера на границе Литвы с Беларусью контрабандистам стало гораздо сложнее осуществлять свою незаконную деятельность. Однако они находят новые способы контрабанды, например, с помощью метеорологических шаров.
В начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянченисском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.
8 января правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.
А в ночь на 21 января литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегальных сигарет в Варенском районе.