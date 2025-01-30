Литовские пограничники на границе с Беларусью обнаружили вероятный туннель контрабандистов

Пограничники Государственной пограничной службы Литвы обнаружили 25-метровый подземный тоннель на границе с Беларусью, который, возможно, использовался для контрабанды.

Об этом литовскому вещателю LRT сообщил представитель пограничников Гедрюс Мишутис, пишет "Европейская правда".

Как рассказал Мишутис, тоннель был обнаружен вблизи села Пасвалис.

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"Поскольку начато досудебное расследование, мы согласовываем все детали с прокуратурой. Вскоре мы опубликуем отчет со всеми подробностями", – заверил он.

Фото: LRT

Как известно, после установления физического барьера на границе Литвы с Беларусью контрабандистам стало гораздо сложнее осуществлять свою незаконную деятельность. Однако они находят новые способы контрабанды, например, с помощью метеорологических шаров.

В начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянченисском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.

8 января правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.

А в ночь на 21 января литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегальных сигарет в Варенском районе.