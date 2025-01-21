Литовські прикордонники перехопили контрабандні сигарети на чотирьох повітряних кулях

У ніч проти 21 січня литовські прикордонники перехопили чотири повітряні кулі з пакунками нелегального тютюну у Варенському районі.

Про це пише литовський мовник LRT із посиланням на дані прикордонників, передає "Європейська правда".

За даними прикордонників, до всіх пакунків були прикріплені GPS-передавачі. Литовським спецслужбовцям вдалося вилучити 5400 пачок сигарет у Варенському районі країни.

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Окрім цього, співробітники державної прикордонної служби Литви затримали дев’ятьох громадян країни за підозрою у причетності до цієї контрабанди. Деякі з них потрапили в засідку, коли намагалися забрати сигарети, а інші були затримані неподалік під час пояснення обставин подій.

Також прикордонники вилучили два позашляховики, які використовувалися кількома затриманими під час прикордонних операцій.

За фактом незаконного розпорядження підакцизними товарами співробітники державної прикордонної служби Литви проводять досудове розслідування.

Мовник зазначив, що у 2024 році прикордонники перехопили загалом 226 контрабандних вантажів з Білорусі на повітряних балонах, а з початку 2025 року – 40.

На початку жовтня тодішня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.

А на початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.

8 січня уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.