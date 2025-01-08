Литва дозволила офіцерам збивати дрони та аеростати для боротьби з контрабандою

Уряд Литви у середу, 8 січня, дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів, які інколи перетинають кордон країни.

Про це повідомив литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначив мовник, відтепер офіцери зможуть використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди проти безпілотних літальних апаратів і автономно або дистанційно пілотованих об'єктів.

Вони матимуть право використовувати безпілотники, транспортні засоби, роботів-саперів або інші пристрої для застосування спеціальних боєприпасів і снарядів.

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Мовник зазначив, що спеціальні боєприпаси та снаряди визначаються як такі, що вистрілюються з вогнепальної зброї або приводяться в рух спеціальними пристроями, які складаються з однієї або декількох гранул або контейнерів, наповнених газом, фарбою або іншими речовинами, призначеними для ураження цілі.

Цей захід також застосовується при примусовій зупинці транспортного засобу, коли існує безпосередня загроза життю, здоров'ю або майну поліцейського чи іншої особи.

Журналісти зауважили, що у листопаді 2024 року парламент країни вніс зміни до закону, які дозволяють поліцейським збивати метеорологічні кулі, дрони та інші літаючі об'єкти.

Міністерство внутрішніх справ ініціювало законодавчі зміни у відповідь на інциденти, пов'язані з приземленням метеозондів з контрабандою в аеропорту Вільнюса і на військових територіях.

Як наголосив мовник, з ночі вівторка, 7 січня, на ранок середи, 8 січня, прикордонники Литви перехопили дев'ять метеозондів, які транспортували сигарети з Білорусі.

Це були перші у 2025 році метеозонди з контрабандою, які прибули з Білорусі. Загалом минулого року було зафіксовано 226 таких аеростатів, у тому числі 56 у грудні, додали журналісти.

На початку жовтня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.

А на початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.