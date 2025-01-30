У Бельгії вирішили технічний збій, який паралізував рух літаків

Посадку та зліт літаків в аеропортах Бельгії почали поступово відновлювати після того, як авіадиспетчерська служба Skeyes вирішила технічну проблему, через яку обмежили повітряний простір.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Речник Skeyes Курт Вервілліген сказав журналістам, що систему управління повітряним рухом, де виявили збій, перезапустили, вона "знову працює і є стабільною".

Причина несправності наразі невідома, але Skeyes стверджує, що це не хакерська атака чи вірус.

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Через технічну проблему жоден літак не міг приземлитися або злетіти в аеропортах Антверпена, Остенде, Шарлеруа, Льєжа та Брюсселя.

Аеропорт Брюсселя, серед іншого, уже радить пасажирам приїжджати на летовище, якщо у них є запланований рейс. Там кажуть, що збій не надто вплинув на роботу аеропорта, бо стався не в піковий час.

Як повідомлялось, протягом кількох годин в четвер, 30 січня, в Бельгії обмежили повітряні польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі країни Skeyes.

Через це, зокрема, не зміг потрапити до Брюсселя премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який прямував на переговори щодо транзиту російського газу до Європи.