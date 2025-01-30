В Бельгии решили технический сбой, который парализовал движение самолетов

Посадку и взлет самолетов в аэропортах Бельгии начали постепенно восстанавливать после того, как авиадиспетчерская служба Skeyes решила техническую проблему, из-за которой ограничили воздушное пространство.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Представитель Skeyes Курт Вервиллиген сказал журналистам, что систему управления воздушным движением, где обнаружили сбой, перезапустили, она "снова работает и является стабильной".

Причина неисправности пока неизвестна, но Skeyes утверждает, что это не хакерская атака или вирус.

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Из-за технической проблемы ни один самолет не мог приземлиться или взлететь в аэропортах Антверпена, Остенде, Шарлеруа, Льежа и Брюсселя.

Аэропорт Брюсселя, среди прочего, уже советует пассажирам приезжать в аэропорт, если у них есть запланированный рейс. Там говорят, что сбой не слишком повлиял на работу аэропорта, потому что произошел не в пиковое время.

Как сообщалось, в течение нескольких часов в четверг, 30 января, в Бельгии ограничили воздушные полеты из-за технического сбоя в авиадиспетчерской службе страны Skeyes.

Из-за этого, в частности, не смог попасть в Брюссель премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который направлялся на переговоры по транзиту российского газа в Европу.