Туск у пʼятиріччя Brexit сказав, що ЄС "усе ще сумує" за Британією

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, який під час Brexit був президентом Європейської ради, заявив, що в Європейському Союзі сумують за Великою Британією.

Це випливає з його посту в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск прокоментував останнє опитування YouGov, яке показало, що підтримка британцями виходу Великої Британії з ЄС впала до найнижчого рівня після референдуму – 30%.

"Ми все ще сумуємо за вами", – написав польський премʼєр, додавши емодзі підморгування.

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We still miss you😉 https://t.co/Q7eH7oQAxT – Donald Tusk (@donaldtusk) January 30, 2025

Як пише Politico, Туск зайняв жорстку позицію в переговорах щодо Brexit після того, як Британія проголосувала за вихід з Євросоюзу у 2016 році.

Він відхиляв різні пропозиції, які дозволили б Британії зберегти певні торгові переваги після виходу з ЄС, наполягаючи, що країні доведеться обирати між "жорстким" Brexit і відсутністю Brexit.

Велика Британія офіційно покинула ЄС 31 січня 2020 року – майже пʼять років тому.

Інше опитування наприкінці 2024 року засвідчило, що більшість британців, які проголосували за вихід країни з ЄС, зараз погодились би на відновлення вільних поїздок між ЄС і Британією задля доступу до єдиного ринку.