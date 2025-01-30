Туск в пятилетие Brexit сказал, что ЕС "все еще скучает" по Британии

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который во время Brexit был президентом Европейского совета, заявил, что в Европейском Союзе скучают по Великобритании.

Это следует из его поста в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Туск прокомментировал последний опрос YouGov, который показал, что поддержка британцами выхода Великобритании из ЕС упала до самого низкого уровня после референдума – 30%.

"Мы все еще скучаем по вам", – написал польский премьер, добавив эмодзи с подмигиванием.

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We still miss you😉 https://t.co/Q7eH7oQAxT – Donald Tusk (@donaldtusk) January 30, 2025

Как пишет Politico, Туск занял жесткую позицию в переговорах по Brexit после того, как Британия проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году.

Он отклонял различные предложения, которые позволили бы Британии сохранить определенные торговые преимущества после выхода из ЕС, настаивая, что стране придется выбирать между "жестким" Brexit и отсутствием Brexit.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года – почти пять лет назад.

Другой опрос в конце 2024 года показал, что большинство британцев, которые проголосовали за выход страны из ЕС, сейчас согласились бы на восстановление свободных поездок между ЕС и Британией для доступа к единому рынку.