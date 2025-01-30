У Нідерландах перекинувся автобус з 20 пасажирами, є постраждалі
Новини — Четвер, 30 січня 2025, 20:13 —
У Нідерландах під Роттердамом потрапив у ДТП автобус із 20 пасажирами, четверо з них госпіталізовані.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS з посиланням на місцеві ЗМІ.
Аварія сталась близько 16 години за місцевим часом на провінційній дорозі неподалік від Роттердама. Автобус із 20 пасажирами зіткнувся з легковим авто, внаслідок чого опинився у кюветі. Двері виявились заблоковані, людей евакуювали через вікна.
Одного з постраждалих пасажирів довелося реанімувати. Крім нього, госпіталізали ще трьох осіб з легкими травмами.
Водію допомагали вибратися рятувальники, про його стан досі не повідомляли.
У Франції 30 січня потрапив в аварію шкільний автобус, внаслідок чого загинула 15-річна дівчина і близько 40 осіб постраждали.
Минулої суботи у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.