У Нідерландах перекинувся автобус з 20 пасажирами, є постраждалі

У Нідерландах під Роттердамом потрапив у ДТП автобус із 20 пасажирами, четверо з них госпіталізовані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS з посиланням на місцеві ЗМІ.

Аварія сталась близько 16 години за місцевим часом на провінційній дорозі неподалік від Роттердама. Автобус із 20 пасажирами зіткнувся з легковим авто, внаслідок чого опинився у кюветі. Двері виявились заблоковані, людей евакуювали через вікна.

Одного з постраждалих пасажирів довелося реанімувати. Крім нього, госпіталізали ще трьох осіб з легкими травмами.

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Водію допомагали вибратися рятувальники, про його стан досі не повідомляли.

У Франції 30 січня потрапив в аварію шкільний автобус, внаслідок чого загинула 15-річна дівчина і близько 40 осіб постраждали.

Минулої суботи у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.