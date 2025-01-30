В Нидерландах перевернулся автобус с 20 пассажирами, есть пострадавшие

В Нидерландах под Роттердамом попал в ДТП автобус с 20 пассажирами, четверо из них госпитализированы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла около 16 часов по местному времени на провинциальной дороге неподалеку от Роттердама. Автобус с 20 пассажирами столкнулся с легковым авто, в результате чего оказался в кювете. Двери оказались заблокированы, людей эвакуировали через окна.

Одного из пострадавших пассажиров пришлось реанимировать. Кроме него, госпитализировали еще трех человек с легкими травмами.

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Водителю помогали выбраться спасатели, о его состоянии до сих пор не сообщали.

Во Франции 30 января попал в аварию школьный автобус, в результате чего погибла 15-летняя девушка и около 40 человек пострадали.

В минувшую субботу в Молдове попал в ДТП автобус "Киев – Кишинев", в результате аварии пострадали два человека.