Госсекретарь США уверяет, что Трамп всерьез настроен в отношении Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что американский президент Дональд Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии – острова в составе Дании.

Об этом он сказал в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает "Европейская правда".

Рубио подчеркнул, что слова Трампа относительно ситуации с безопасностью в Арктическом регионе, где расположена Гренландия – "это не шутка".

"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен это сделать, а именно – приобрести ее", – подчеркнул госсекретарь.

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Он отказался спекулировать на тему того, удастся ли при президентстве Трампа получить контроль над Гренландией.

"Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным... Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", – отметил Рубио.

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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