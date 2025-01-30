Госсекретарь США уверяет, что Трамп всерьез настроен в отношении Гренландии
Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что американский президент Дональд Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии – острова в составе Дании.
Об этом он сказал в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает "Европейская правда".
Рубио подчеркнул, что слова Трампа относительно ситуации с безопасностью в Арктическом регионе, где расположена Гренландия – "это не шутка".
"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен это сделать, а именно – приобрести ее", – подчеркнул госсекретарь.
Он отказался спекулировать на тему того, удастся ли при президентстве Трампа получить контроль над Гренландией.
"Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным... Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", – отметил Рубио.
В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.
По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.
Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.
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