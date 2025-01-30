В Ницце хотят оспаривать запрет мэра на прием больших круизных лайнеров

Во французской Ницце допускают судебный иск против решения мэра города запретить прием в порту крупных круизных лайнеров – местный бизнес опасается, что уменьшение потока туристов существенно ударит по их доходам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Владельцы ресторанного бизнеса, гостиниц, магазинов в Ницце, а также таксисты и работники порта планируют оспаривать решение мэра о запрете принимать в порту крупные круизные лайнеры.

На прошлой неделе мер Кристиан Эстрози подписал решение о запрете принимать круизные лайнеры с более 900 пассажирами для борьбы с массовым туризмом, вдохновившись примером итальянской Венеции.

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Речь идет в частности о коммуне Вильфранш-сюр-Мер в пригороде Ниццы, куда ежегодно заходит около сотни больших судов – это одно из самых популярных мест на Лазурном берегу.

Предприниматели обеспокоены, что из-за этого весь местный бизнес может потерять значительную долю своего дохода. По ориентировочным оценкам, туристы с лайнеров обеспечивают доход объемом более 10 млн евро.

Напомним, в Париже начали "войну" с ящиками для ключей от арендованного жилья, которые ставят на улицах для удобства туристов.

Власти итальянской Венеции, где давно жалуются на "засилье туристов", сохранили и расширили схему платного въезда в город для не-жителей, которую экспериментально ввели с 2024 года.