У Берліні тисячі людей протестували під штабом ХДС через співпрацю з ультраправими

Понад 6000 людей вийшли під будинок Конрада Аденауера в Берліні, який є штаб-квартирою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), зібрались на знак протесту проти співпраці партії з ультраправими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

Протестувальники зібрались перед будинком Конрада Аденауера в четвер увечері на знак протесту проти спільного голосування ХДС/ХСС і "Альтернативи для Німеччини" за більш жорстку міграційну політику.

За даними берлінської поліції, на демонстрації в піковий момент були присутні понад 6000 людей.

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На початку мітингу один з ораторів оголосив про "повстання гідних", яке має розпочатися цього вечора. Натовп відреагував схвальними вигуками, демонстранти скандували "Мерц повинен піти" і "Всі разом проти фашизму".

Фото: Tagesspiegel

Щоб захистити будівлю, поліція оточила частину вулиці, що безпосередньо прилягає до будівлі. За винятком одного інциденту, коли жінка вилізла на стовп, щоб зняти плакат, порушень спокою не було.

ХДС перед тим попросив співробітників федеральної штаб-квартири в Берліні достроково покинути будівлю у зв'язку з анонсованою демонстрацією.

У середу ввечері перед будинком Конрада Аденауера кілька сотень людей також виходили на демонстрацію проти курсу кандидата в канцлери від ХДС Фрідріха Мерца.

Це сталось після того, як Бундестаг на засіданні з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас в "АдН" зраділи прецеденту, назвавши його початком "нової ери".