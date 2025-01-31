Лидер "АдН" набросилась на Меркель из-за критики голосования за инициативу по миграции

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель набросилась на бывшего канцлера Ангелу Меркель, которая накануне раскритиковала главу ХДС/ХСС Фридриха Мерца за совместное голосование с ультраправыми.

Об этом Вайдель заявила в комментарии dpa, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о голосовании за инициативу Мерца по противодействию миграции, которая не имеет юридически обязывающего действия, и которая была принята в Бундестаге при поддержке ультраправой "АдГ".

Меркель в четверг раскритиковала своего преемника на посту главы ХДС за то, что тот заручился поддержкой ультраправых.

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В ответ Вайдель сказала, что Меркель "инициировала потерю контроля на границах в 2015 году и не хочет ничего менять в этой ситуации".

"Я не удивлена тем, что госпожа Меркель срывает злость на своем преемнике", – сказала она.

Бывший канцлер делает очередной весомый вклад "в распад некогда гордой консервативной народной партии", добавила Вайдель.

Напомним, в среду, 29 января, Бундестаг с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в "АдГ" обрадовались прецеденту, назвав его началом "новой эры".