В правительстве Франции беспокоятся, что наркотики являются причиной 20% ДТП

В правительстве Франции выразили обеспокоенность тем фактом, что каждое пятое ДТП со смертельным исходом в стране происходит из-за употребления наркотиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро, которого цитирует Le Figaro.

Он комментировал ДТП со школьным автобусом, которое произошло 30 января, жертвой которого стала девушка-подросток.

По словам министра, анализ слюны водителя дал положительный результат на наркотики.

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Табаро предупредил о рисках употребления наркотиков перед тем, как сесть за руль.

"Каждая пятая смертельная авария вызвана наркотиками", – сетует он.

При этом с четверть (25%) смертельных ДТП вызвана алкоголем.

Табаро также добавил, что на дорогах будут проводиться "все более масштабные" проверки на дорогах.

"Я говорил об этом... со своим коллегой, министром внутренних дел Брюно Ретайо, и он сказал, что мы собираемся провести ряд мероприятий для увеличения количества проверок. К сожалению, то, что было сделано... против алкоголя с некоторыми водителями несколько лет назад, придется сделать и с наркотиками", – добавил он.

Напомним, 30 января в результате аварии школьного автобуса во французском муниципалитете Шатоден между Ле-Маном и Орлеаном погибла 15-летняя девушка, около 40 человек пострадали.

Впоследствии стало известно, что в Нидерландах под Роттердамом попал в ДТП автобус с 20 пассажирами, четверо из них госпитализированы.