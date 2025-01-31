Бундестаг проголосовал за бесплатную экстренную контрацепцию для жертв изнасилования

В будущем в Германии противозачаточные таблетки будут бесплатными для всех женщин, имеющих обязательное медицинское страхование, если есть доказательства насилия или изнасилования.

Бундестаг принял такое решение в ночь на пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" уже давно выступают за бесплатное предоставление экстренной контрацепции. В 2024 году комиссия по репродуктивным правам, созданная правительством, рекомендовала сделать доступ к контрацептивам бесплатным, чтобы предотвратить нежелательную беременность, особенно "в сексуально активной группе людей старше 22 лет".

Тем не менее, правовое регулирование нашло свое место лишь в Законе об укреплении здравоохранения, который в настоящее время принят совместно со Свободной демократической партией, из-за поправки, предложенной двумя парламентскими группами.

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До сих пор расходы на таблетки после изнасилования регулярно покрывались только в случае, если жертвам было менее 22 лет.

Немка Гудрун Штифтер инициировала дебаты о покрытии расходов на противозачаточные таблетки после того, как сама стала жертвой изнасилования и была вынуждена самостоятельно оплачивать стоимость экстренной контрацепции. В 2021 году Штифтер подала петицию в парламент земли Бавария с требованием покрыть расходы. В феврале 2022 года парламент земли рекомендовал правительству Баварии работать на федеральном уровне над отменой возрастного ценза в Социальном кодексе, если есть доказательства изнасилования.

В четверг Штифтер приехала в Берлин, чтобы присутствовать на пленарном заседании, где было принято это решение. Она наблюдала за тем, как в половине первого ночи на пленарном заседании рассматривался Закон об укреплении здравоохранения. "Я рада, что мои усилия принесли свои плоды и что жертвам преступлений больше не придется самим платить за таблетки, которые принимают по утрам", – сказала Штифтер.

Как сообщалось, количество подростковых абортов в Финляндии снизилось на 66% в период между 2000 и 2023 годом, что объясняют доступом к бесплатным контрацептивам для подростков и обязательным половым воспитанием в школах.

В апреле 2024 года депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.