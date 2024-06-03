У Фінляндії безкоштовна контрацепція допомогла зменшити підліткові аборти на 66%

Кількість підліткових абортів у Фінляндії знизилася на 66% у період між 2000 та 2023 роком, що пояснюють доступом до безкоштовних контрацептивів для підлітків та обов'язковим статевим вихованням у школах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно зі статистикою Інституту громадського здоров'я THL, кількість абортів серед усіх підлітків у віці 19 років та молодших скоротилася на 66% до 722 у 2023 році з 2144 у 2000 році, водночас серед підлітків до 18 років падіння було ще більш різким – 78% за той самий період.

Через зростання в 1990-х роках кількості абортів серед жінок віком до 20 років у Фінляндії запровадили безрецептурний відпуск протизаплідних таблеток з 15 років та обов'язкову сексуальну освіту в усіх школах.

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"З другої половини 2010-х років на зниження кількості абортів серед молоді також вплинуло запровадження безкоштовної контрацепції в багатьох регіонах соціального забезпечення", – йдеться у звіті THL.

Водночас, свідчить статистика THL, за останні два десятиліття значно менше знизилась кількість абортів серед фінських жінок різного віку, хоча їхня кількість дещо зросла в період 2022-2023 років – на 2,9%.

З вересня 2023 року в країні перестали вимагати від жінок вказувати причину для аборту, зробивши його доступним протягом перших 12 тижнів вагітності.

THL зазначає, що ще занадто рано робити висновки про те, чи вплине законодавча зміна, яка набула чинності минулого року, на кількість абортів.

Раніше глава уряду Андорри Хав'єр Еспот оголосив, що до 2027 року аборти, зроблені за межами країни, де вони досі заборонені, будуть декриміналізовані і покриті соціальним забезпеченням.

Перед цим уряд Данії оголосив, що вперше за 50 років послаблює обмеження на аборти, щоб дозволити жінкам переривати вагітність до 18-го тижня (раніше було до 12-го тижня).

У квітні депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

Ініціатива євродепутатів з’явилась після того, як Франція у березні закріпила у своїй конституції право на аборт – ставши наразі єдиною країною світу, що пішла на такий крок.