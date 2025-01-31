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Стармер та Шольц зустрінуться для обговорення України

Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 14:20 — Уляна Кричковська

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер прийме у своїй заміській резиденції канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомив у п’ятницю, 31 січня, речник Стармера, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповів речник британського прем’єра, зустрічі Стармера із Шольцом відбудеться у неділю, 2 лютого, у заміській резиденції Чекерс.

Очікується, що обидва лідери обговорять питання, пов'язані з Україною та Близьким Сходом.

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Нещодавно писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню. 

А Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

22 січня Шольц заявив, що навіть після завершення війни для України потрібно убезпечити майбутнє, тому союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.

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Шольц Велика Британія Війна з РФ Близький Схід
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