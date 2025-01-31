Стармер и Шольц встретятся для обсуждения Украины

Британский премьер-министр Кир Стармер примет в своей загородной резиденции канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщил в пятницу, 31 января, представитель Стармера, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказал представитель британского премьера, встречи Стармера с Шольцем состоится в воскресенье, 2 февраля, в загородной резиденции Чекерс.

Ожидается, что оба лидера обсудят вопросы, связанные с Украиной и Ближним Востоком.

Реклама:

Недавно писали, что министр обороны Германии Борис Писториус считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

А Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

22 января Шольц заявил, что даже после завершения войны для Украины нужно обезопасить будущее, поэтому союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины.