Командувач армії Литви підтримує відправку миротворців в Україну

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив про необхідність розглянути можливість відправки литовських військових в Україну для виконання миротворчої місії.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Західні країни вже кілька місяців обговорюють можливість відправки миротворчих сил в Україну, якщо буде домовлено про припинення вогню.

"Якщо запитати, чи могла б Литва (відправити війська в Україну. – Ред.), так, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також повинні взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", – заявив литовський генерал у четвер.

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22 січня президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування Путіна.

Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.

Європейські союзники України в останні тижні висловлюють обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних мирних переговорів з Росією.