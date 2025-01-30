Командувач армії Литви підтримує відправку миротворців в Україну
Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив про необхідність розглянути можливість відправки литовських військових в Україну для виконання миротворчої місії.
Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Західні країни вже кілька місяців обговорюють можливість відправки миротворчих сил в Україну, якщо буде домовлено про припинення вогню.
"Якщо запитати, чи могла б Литва (відправити війська в Україну. – Ред.), так, напевно, ми це розглянемо. Буде проведено дискусію, і я думаю, що ми також повинні взяти на себе відповідальність за стабільність у Європі", – заявив литовський генерал у четвер.
22 січня президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати американські війська, оскільки лише військової підтримки Європи буде недостатньо для стримування Путіна.
Він також казав, що в межах миротворчої місії на українській території має бути розміщено щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.
Європейські союзники України в останні тижні висловлюють обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних мирних переговорів з Росією.