Науседа уверен, что Россия может атаковать Украину или Балтию после перемирия

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обеспечение прекращения боевых действий в Украине должно происходить при полном участии Киева и сопровождаться увеличением расходов на оборону со стороны стран региона, чтобы избежать любой будущей российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью агентству AP, пишет "Европейская правда".

Науседа заявил, что урегулирование, достигнутое без надлежащих мер сдерживания, позволит России консолидировать свои силы и подготовиться к дальнейшей агрессии в регионе.

По его мнению, даже когда в Украине будет достигнуто перемирие, "нельзя верить, что намерения России будут заключаться в том, чтобы просто остановиться и ничего не делать".

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"Они используют этот перерыв для того, чтобы консолидироваться, укрепить военный потенциал и снова нанести удар в будущем. И тогда главный вопрос заключается в том, что будет следующей целью России? Возможно, Украина. Возможно, страны Балтии", – сказал президент Литвы.

Географическое положение Литвы, которая граничит с российским Калининградским эксклавом на западе и Беларусью на востоке, делает ее уязвимой к потенциальному более широкому конфликту, инициированному Кремлем, даже после окончательного завершения войны, говорит Науседа.

"Вы никогда не можете чувствовать себя в безопасности, живя в этой части мира, потому что у нас есть этот сосед, и он будет у нас и через сто, и через двести лет. Вы всегда имеете угрозу с Востока, и вы должны знать об этом и принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы не подвергнуться нападению", – подчеркнул он.

Поэтому литовский президент подытожил, что это "не конфликт между отдельными странами", а вызов главы Кремля Владимира Путина НАТО.

В этом контексте стоит заметить, что главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о необходимости рассмотреть возможность отправки литовских военных в Украину для выполнения миротворческой миссии.

В январе в Украину поступил новый пакет военной помощи от Литвы. Пакет помощи содержит беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для армии.