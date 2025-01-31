У Rheinmetall не знайшли ознак того, що причиною вибуху на заводі в Іспанії була диверсія
Німецький збройовий концерн Rheinmetall повідомив, що наразі немає ніяких вказівок на те, що вибух на їхньому заводі в Іспанії був наслідком зловмисних дій.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У відповідь на запит збройова компанія повідомила, що "не бачить доказів того, що це атака". Там додали також, що місцеві правоохоронні органи з’ясовують причину випадку.
"Виробничі потужності внаслідок інциденту не пошкоджені, втрат для виробництва не очікується", – додали у Rheinmetall.
Нагадаємо, 30 січня шестеро людей отримали поранення внаслідок вибуху на іспанському заводі Rheinmetall Expal Munitions, що спеціалізується на виробництві боєприпасів.
28 січня у НАТО побічно підтвердили, що Росія мала намір вбити директора Rheinmetall Арміна Паппергера.
Керівник концерну у коментарі з цього приводу сказав, що не здивований цим з огляду на роль Rheinmetall для західного оборонпрому, та що поліція дбає про його безпеку.