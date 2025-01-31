У Rheinmetall не знайшли ознак того, що причиною вибуху на заводі в Іспанії була диверсія

Німецький збройовий концерн Rheinmetall повідомив, що наразі немає ніяких вказівок на те, що вибух на їхньому заводі в Іспанії був наслідком зловмисних дій.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У відповідь на запит збройова компанія повідомила, що "не бачить доказів того, що це атака". Там додали також, що місцеві правоохоронні органи з’ясовують причину випадку.

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"Виробничі потужності внаслідок інциденту не пошкоджені, втрат для виробництва не очікується", – додали у Rheinmetall.

Нагадаємо, 30 січня шестеро людей отримали поранення внаслідок вибуху на іспанському заводі Rheinmetall Expal Munitions, що спеціалізується на виробництві боєприпасів.

28 січня у НАТО побічно підтвердили, що Росія мала намір вбити директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

Керівник концерну у коментарі з цього приводу сказав, що не здивований цим з огляду на роль Rheinmetall для західного оборонпрому, та що поліція дбає про його безпеку.