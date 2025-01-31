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В Rheinmetall не нашли признаков того, что причиной взрыва на заводе в Испании стала диверсия

Новости — Пятница, 31 января 2025, 17:06 — Мария Емец

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил, что пока нет никаких указаний на то, что взрыв на их заводе в Испании был следствием злонамеренных действий.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В ответ на запрос оружейная компания сообщила, что "не видит доказательств того, что это атака". Там добавили также, что местные правоохранительные органы выясняют причину случившегося.

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"Производственные мощности в результате инцидента не повреждены, потерь для производства не ожидается", – добавили в Rheinmetall.

Напомним, 30 января шесть человек получили ранения в результате взрыва на испанском заводе Rheinmetall Expal Munitions, специализирующемся на производстве боеприпасов.

28 января в НАТО косвенно подтвердили, что Россия намеревалась убить директора Rheinmetall Армина Паппергера.

Руководитель концерна в комментарии по этому поводу сказал, что не удивлен этим, учитывая роль Rheinmetall для западного оборонпрома, и что полиция заботится о его безопасности.

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