В Польше определили первые шаги для защиты cотрудников "скорой" после убийства медика на выезде

В правительстве Польши определились с первыми решениями для усиления защиты cотрудников скорой помощи после резонансного убийства медика на выезде в минувшие выходные.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В пятницу в Министерстве здравоохранения Польши состоялась вторая рабочая встреча по усилению защиты сотрудников "скорой" с участием представителей сферы, полиции и Минюста.

Представитель Минздрава Якуб Голомб отметил, что уже приняли решение начать закупку для работников скорой жилетов, которые могут защитить от колюще-режущих предметов, организовать для них подготовку по базовой самообороне с участием полиции, гарантировать психологическую поддержку и организовать просветительскую информкампанию с целью повышения уважения к медикам скорой помощи.

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"Это реализация четырех пунктов, предложенных спасателями. Еще одна встреча планируется на следующей неделе", – сказал спикер.

Ранее на этой неделе премьер Дональд Туск дал понять, что готов рассматривать усиление ответственности за нападения на медиков.

"Не должно быть такого и не будет, чтобы какой-то пьяный негодяй поднял руку на медика, который на его вызов приехал спасать ему жизнь. Тот, кто поднимет руку на медика, который спасает жизни людей, должен всю жизнь жалеть об этом – и так будет", – заявил Туск.

Инцидент, из-за которого началось обсуждение, произошел в минувшую субботу в городе Седльце, что в Мазовецком воеводстве. Медики поехали на вызов к компании, которая собралась на вечеринку – 59-летнему мужчине стало плохо. Пострадавший сам вызвал помощь.

Во время оказания помощи он нанес медикам ранения двумя ножами. Один из членов экипажа получил незначительное ранение, а его 64-летний коллега после ранения в грудь скончался. Нападающий имел более 2 промилле алкоголя в крови. Его задержали и будут судить за убийство.

В Германии во время новогодних празднований был случай нападения с пиротехникой на пожарную бригаду, прибывшую тушить подожженные баки.