У Молдові передали до суду справи ще п’яти підозрюваних у підкупі виборців

У Молдові передали до суду справу щодо п’яти осіб з міста Сороки, підозрюваних у підкупі виборців перед президентськими виборами 2024 року.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

31 січня прокуратура міста Сороки повідомила про передання до суду справи стосовно п’яти мешканців міста, яких підозрюють в участі у підкупі виборців перед президентським виборами та референдумом щодо вступу у ЄС восени 2024 року.

За даними слідства, вони збирали особисті дані громадян для відкриття рахунків у російському "Промсвязьбанку", щоб їм переказали туди кошти за "потрібний" голос.

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В одному з випадків чоловіку переказали 2500 російських рублів. Деякі люди потім видалили застосунок банку, дізнавшись, що ситуація стала предметом розслідування.

Підозрюваним загрожує штраф у розмірі до 57,7 тисяч леїв (майже 3 тисячі євро) або до 5 років позбавлення волі.

У грудні повідомляли, що у Молдові виписали штрафи вже на понад 460 тисяч євро за корупцію довкола голосування на президентських виборах 2024 року.

Очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану заявив, що у жовтні перед виборами і референдумом у Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Генпрокурор Іон Мунтяну заявив, що схему підкупу допомагали розробляти російські спецслужби, а в Промсвязьбанку, через який надсилали "гонорар", для громадян Молдови відкрили близько 140 тисяч рахунків.