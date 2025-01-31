В Молдове передали в суд дела еще пяти подозреваемых в подкупе избирателей

В Молдове передали в суд дело в отношении пяти человек из города Сороки, подозреваемых в подкупе избирателей перед президентскими выборами 2024 года.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

31 января прокуратура города Сороки сообщила о передаче в суд дела в отношении пяти жителей города, которых подозревают в участии в подкупе избирателей перед президентскими выборами и референдумом по вступлению в ЕС осенью 2024 года.

По данным следствия, они собирали личные данные граждан для открытия счетов в российском "Промсвязьбанке", чтобы им перевели туда средства за "нужный" голос.

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В одном из случаев мужчине перевели 2500 российских рублей. Некоторые люди потом удалили приложение банка, узнав, что ситуация стала предметом расследования.

Подозреваемым грозит штраф в размере до 57,7 тысяч леев (почти 3 тысячи евро) или до 5 лет лишения свободы.

В декабре сообщалось, что в Молдове выписали штрафы уже на более 460 тысяч евро за коррупцию вокруг голосования на президентских выборах 2024 года.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану заявил, что в октябре перед выборами и референдумом в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что схему подкупа помогали разрабатывать российские спецслужбы, а в Промсвязьбанке, через который отправляли "гонорар", для граждан Молдовы открыли около 140 тысяч счетов.