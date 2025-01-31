Ексканцлер Австрії бачить провину Меркель у зростанні популярності німецьких ультраправих

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що бачить зростання популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччині" наслідком помилок ексканцлерки Ангели Меркель, зокрема у міграційній політиці.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У коментарях німецькому Bild Себастьян Курц висловив думку, що хибна міграційна політика уряду Ангели Меркель стала безпосереднім каталізатором для зростання популярності "Альтернативи для Німеччини", яка тепер на другій сходинці після ХДС-ХСС за рівнем підтримки.

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"Без міграційної політики після 2015 року "АдН" ніколи не стала б настільки сильною", – вважає Курц.

Він також заступився за теперішнього лідера ХДС Фрідріха Мерца зі словами, що не бачить проблеми у співпадінні між його поглядами і поглядами ультраправих.

"Страх перед тим, щоб у чомусь погодитися з "АдН", не має бути виправданням для хибних рішень", – сказав Курц.

У Німеччині 31 січня скандальний антиміграційний законопроєкт Мерца не пройшов голосування.

Нагадаємо, у самій Австрії вперше в історії може постати уряд на чолі з прем’єром від ультраправої Австрійської партії свободи після того, як спроби сформувати коаліцію без переможиці виборів провалилися.