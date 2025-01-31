Экс-канцлер Австрии видит вину Меркель в росте популярности немецких ультраправых
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что видит рост популярности ультраправой "Альтернативы для Германии" следствием ошибок ексканцлера Ангелы Меркель, в частности в миграционной политике.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
В комментариях немецкому Bild Себастьян Курц выразил мнение, что ошибочная миграционная политика правительства Ангелы Меркель стала непосредственным катализатором для роста популярности "Альтернативы для Германии", которая теперь на второй позиции после ХДС-ХСС по уровню поддержки.
"Без миграционной политики после 2015 года "АдГ" никогда не стала бы столь сильной", – считает Курц.
Он также вступился за нынешнего лидера ХДС Фридриха Мерца со словами, что не видит проблемы в совпадении между его взглядами и взглядами ультраправых.
"Страх перед тем, чтобы в чем-то согласиться с "АдГ", не должен быть оправданием для ошибочных решений", – сказал Курц.
31 января скандальный антимиграционный законопроект Мерца не прошел голосование в Бундестаге.
Напомним, сама Австрия впервые в истории может получить правительство во главе с премьером от ультраправой Австрийской партии свободы после того, как попытки сформировать коалицию без победительницы выборов провалились.