Організатори словацьких протестів заперечили заяву Фіцо про донати "Грузинському легіону"

В ініціативі "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів проти уряду Роберта Фіцо у Словаччині, заперечили його твердження про нібито фінансову підтримку "Грузинського легіону" для повалення влади в країні.

Про це представниця ініціативи Люція Стаселова сказала порталу Denník N, пише "Європейська правда".

Стаселова заявила, що не знає, звідки Фіцо взяв твердження про "150 тисяч", які "Мир Україні" передає "Грузинському легіону".

Вона нагадала, що ініціатива брала участь у зборі "Боєприпаси для України", який був ініціативою словаків приєднатися до ініціативи чеського уряду купити боєприпаси для України – і тоді було зібрано понад 4,7 мільйона євро.

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Раніше у пʼятницю прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Він також без доказів заявив, що "Мир Україні" збирав гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансував "українську контррозвідку".

Мамулашівілі також став одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.

На тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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