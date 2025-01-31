Организаторы словацких протестов опровергли заявление Фицо о донатах "Грузинскому легиону"

В инициативе "Мир Украине", которая стоит за организацией протестов против правительства Роберта Фицо в Словакии, опровергли его утверждение о якобы финансовой поддержке "Грузинского легиона" для свержения власти в стране.

Об этом представитель инициативы Люция Стаселова сказала порталу Denník N, пишет "Европейская правда".

Стаселова заявила, что не знает, откуда Фицо взял утверждение о "150 тысячах", которые "Мир Украины" передает "Грузинскому легиону".

Она напомнила, что инициатива участвовала в сборе "Боеприпасы для Украины", который был инициативой словаков присоединиться к инициативе чешского правительства купить боеприпасы для Украины – и тогда было собрано более 4,7 миллиона евро.

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Ранее в пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.

Он также без доказательств заявил, что "Мир Украине" собирал деньги на "Грузинский легион" и таким образом финансировал "украинскую контрразведку".

Мамулашивили также стал одним из тех, кого Словакия внесла в свой черный список, запретив ему въезд в страну.

На фоне длительных многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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