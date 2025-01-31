У Ганновері активісти проникли в офіс ХДС, протестуючи проти співпраці з "АдН"

Активісти в місті Ганновер, що в центральній Німеччині, пробрались в офіс районного обʼєднання Християнсько-демократичного союзу, протестуючи проти співпраці партії з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними поліції Ганновера, шестеро людей піднялися по драбині й потрапили на балкон офісу ХДС, розвісили плакати "В'язниця замість допомоги, кийки замість захисту – проблема в вас, а не в "потоці біженців" і запустили феєрверки.

Ще близько 20 людей біля будівлі скандували гасла з критикою ХДС і "АдН".

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Фото: DPA

Активісти хотіли привернути увагу до пропозиції ХДС посилити міграційну політику, яка була ухвалена в середу в Бундестазі за допомогою голосів "Альтернативи для Німеччини".

Поліція втрутилась і зрештою зняла активістів з балкона, зазначивши, що вони "поводилися мирно, але не йшли на співпрацю".

Офіс ХДС подав кримінальну заяву за фактом незаконного проникнення, але в поліції відзначили, що зміст плакатів активістів не становив кримінального злочину.

Інцидент викликала пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики, яка була ухвалена в Бундестазі в середу, 29 січня, завдяки голосам "АдН".

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "АдН". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого.

Cвіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.