В Ганновере активисты проникли в офис ХДС, протестуя против сотрудничества с "АдН"

Активисты в городе Ганновер, что в центральной Германии, пробрались в офис районного объединения Христианско-демократического союза, протестуя против сотрудничества партии с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным полиции Ганновера, шесть человек поднялись по лестнице и попали на балкон офиса ХДС, развесили плакаты "Тюрьма вместо помощи, дубинки вместо защиты – проблема в вас, а не в „потоке беженцев" и запустили фейерверки.

Еще около 20 человек у здания скандировали лозунги с критикой ХДС и "АдГ".

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Фото: DPA

Активисты хотели привлечь внимание к предложению ХДС ужесточить миграционную политику, которое было принято в среду в Бундестаге с помощью голосов "Альтернативы для Германии".

Полиция вмешалась и в конце концов сняла активистов с балкона, отметив, что они "вели себя мирно, но не шли на сотрудничество".

Офис ХДС подал уголовное заявление по факту незаконного проникновения, но в полиции отметили, что содержание плакатов активистов не составляло уголовного преступления.

Инцидент вызвало предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики, которое было принято в Бундестаге в среду, 29 января, благодаря голосам "АдГ".

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "АдГ". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

Свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.