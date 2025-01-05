"Украй непристойно": Шольца обурили заяви опозиції про його "візит до Путіна"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяви політика від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера про нібито свої наміри зустрітись із Владіміром Путіним у найближчі тижні.

Про це Шольц сказав журналістам у кулуарах заходу в берлінській штаб-квартирі своєї Соціал-демократичної партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Канцлер назвав неправдивим твердження Кізеветтера про те, що він планує поїхати в Москву чи зустрітись з Путіним до дострокових виборів у Бундестаг 23 лютого.

"Не можна робити щось подібне (поширювати такі заяви. – Ред.). Це украй непристойно", – вважає він.

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Шольц додав, що немає жодних доказів, які б підтверджували заяву Кізеветтера, і тому "чесні люди можуть бути обурені" нею.

Напередодні Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

Політик не навів доказів своїх слів, так само заявивши, що в березні 2025 року має відбутись "зустріч Трампа і Путіна".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у листопаді 2024-го уперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

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