"Крайне неприлично": Шольца возмутили заявления оппозиции о его "визите к Путину"

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявления политика от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера о якобы своих намерениях встретиться с Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Об этом Шольц сказал журналистам в кулуарах мероприятия в берлинской штаб-квартире своей Социал-демократической партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Канцлер назвал ложным утверждение Кизеветтера о том, что он планирует поехать в Москву или встретиться с Путиным до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.

"Нельзя делать что-то подобное (распространять такие заявления. – Ред.). Это крайне неприлично", – считает он.

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Шольц добавил, что нет никаких доказательств, подтверждающих заявление Кизеветтера, и поэтому "честные люди могут быть возмущены" им.

Накануне Кизеветтер, который является спикером по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.

Политик не привел доказательств своих слов, так же заявив, что в марте 2025 года должна состояться "встреча Трампа и Путина".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в ноябре 2024-го впервые за два года поговорил с главой Кремля.

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