Глава МЗС Франції прокоментував відмову лідера повстанців Сирії потиснути руку Бербок

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що волів би, аби лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа потиснув руку главі МЗС Німеччини Анналені Бербок під час їхнього візиту.

Про це він сказав в ефірі телеканалу RTL, повідомляє "Європейська правда".

Барро та Бербок відвідали Дамаск 3 січня. Вони стали найбільш високопоставленими посадовцями Заходу, які приїхали в Сирію після повалення режиму Башара Асада.

Під час зустрічі з новою владою Сирії аль-Шараа потиснув руку главі МЗС Франції, але не Німеччини – тому що вона жінка.

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"Чи хотів би я, щоб Ахмед аль-Шараа потиснув руку моїй німецькій колезі? Відповідь – так. Чи було це метою моєї поїздки? Відповідь – ні", – заявив Барро в неділю.

За його словами, в Дамаску він зосередився на таких питаннях, як доля десятків тисяч бойовиків "Ісламської держави", які утримуються в країні, і ризики розповсюдження арсеналу хімічної зброї Асада.

"Якщо я не поїду до Сирії, хто захистить французів від цих загроз, від їхньої безпеки? Ми говоримо з перехідною владою, щоб дати їм дуже чіткі і дуже тверді сигнали про наші очікування в плані політичного переходу, щоб Сирія могла відновитися", – додав глава французької дипломатії.

Під час візиту до Сирії Анналена Бербок та Жан-Ноель Барро відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Бербок і Барро в ході свого візиту до Дамаска передадуть послання новій владі Сирії від ЄС.