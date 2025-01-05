Глава МИД Франции прокомментировал отказ лидера повстанцев Сирии пожать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что предпочел бы, чтобы лидер сирийских повстанцев Ахмед аль-Шараа пожал руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время их визита.

Об этом он сказал в эфире телеканала RTL, сообщает "Европейская правда".

Барро и Бербок посетили Дамаск 3 января. Они стали самыми высокопоставленными чиновниками Запада, которые приехали в Сирию после свержения режима Башара Асада.

Во время встречи с новой властью Сирии аль-Шараа пожал руку главе МИД Франции, но не Германии – потому что она женщина.

Реклама:

"Хотел бы я, чтобы Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ – да. Было ли это целью моей поездки? Ответ – нет", – заявил Барро в воскресенье.

По его словам, в Дамаске он сосредоточился на таких вопросах, как судьба десятков тысяч боевиков "Исламского государства", которые удерживаются в стране, и риски распространения арсенала химического оружия Асада.

"Если я не поеду в Сирию, кто защитит французов от этих угроз, от их безопасности? Мы говорим с переходными властями, чтобы дать им очень четкие и очень твердые сигналы о наших ожиданиях в плане политического перехода, чтобы Сирия могла восстановиться", – добавил глава французской дипломатии.

Во время визита в Сирию Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро посетили печально известную тюрьму пыток Седная, в которой режим Башара Асада замучил до смерти много заключенных.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Бербок и Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новым властям Сирии от ЕС.