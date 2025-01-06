Переговори щодо формування уряду в Болгарії провалилися

Провідна правоцентристська партія Болгарії ГЄРБ оголосила, що припиняє переговори про формування уряду через розбіжності щодо кандидатури прем'єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Переговори про можливе формування спільного уряду між ГЄРБ, "Демократичною Болгарією", Болгарською соціалістичною партією (БСП) та "Є такий народ" тривали протягом двох тижнів.

"З "Демократичною Болгарією" не було досягнуто згоди щодо персонального складу майбутнього уряду та імені кандидата на посаду прем'єр-міністра. Це стало зрозуміло на сьогоднішній зустрічі переговорних груп ГЄРБ, "Демократичної Болгарії", БСП і "Є такий народ", – заявили в ГЄРБ.

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За даними ГЄРБ, причиною є незгода "Демократичної Болгарії" на те, щоб кабінет міністрів очолив Росен Желязков, який майже 20 років працював з експрем’єром від ГЄРБ Бойко Борисовим.

"Після відмови "Демократичної Болгарії" підтримати першу кандидатуру Бойка Борисова на посаду прем'єр-міністра від ГЄРБ, ГЄРБ висунула кандидатуру Росена Желязкова. Сьогодні "Демократична Болгарія" відхилила другу кандидатуру. Через це ГЄРБ припиняє переговори", – заявила партія.

Заява ГЄРБ означає, що Болгарію, швидше за все, чекають восьмі парламентські вибори за останні чотири роки, оскільки інші партії в парламенті не можуть сформувати уряд без ГЄРБ.

Пізніше "Демократична Болгарія" оголосила, що ГЄРБ вийшла з переговорів, хоча проєкт коаліційної угоди перебував на дуже просунутій стадії.

Партія наполягала на тому, що наступним прем'єр-міністром країни має стати позапартійний діяч, але ГЄРБ на це не погодилася.

"Для "Демократичної Болгарії" питання особистості прем'єр-міністра та персонального складу уряду завжди було умовою завершення угоди та зустрічі лідерів. Ця позиція була ще раз чітко підтверджена нами на сьогоднішній зустрічі, як і наша позиція щодо позапартійної, взаємоприйнятної фігури на посаді прем'єр-міністра", – заявили в партії.

Зазначимо, що в Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів.

Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.