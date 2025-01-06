Переговоры по формированию правительства в Болгарии провалились

Ведущая правоцентристская партия Болгарии ГЕРБ объявила, что прекращает переговоры о формировании правительства из-за разногласий по кандидатуре премьер-министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Переговоры о возможном формировании совместного правительства между ГЕРБ, "Демократической Болгарией", Болгарской социалистической партией (БСП) и "Есть такой народ" продолжались в течение двух недель.

"С "Демократической Болгарией" не было достигнуто согласия относительно персонального состава будущего правительства и имени кандидата на должность премьер-министра. Это стало понятно на сегодняшней встрече переговорных групп ГЕРБ, "Демократической Болгарии", БСП и "Есть такой народ", – заявили в ГЕРБ.

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По данным ГЕРБ, причиной является несогласие "Демократической Болгарии" на то, чтобы кабинет министров возглавил Росен Желязков, который почти 20 лет работал с экс-премьером от ГЕРБ Бойко Борисовым.

"После отказа "Демократической Болгарии" поддержать первую кандидатуру Бойко Борисова на должность премьер-министра от ГЕРБ, ГЕРБ выдвинула кандидатуру Росена Желязкова. Сегодня "Демократическая Болгария" отклонила вторую кандидатуру. Из-за этого ГЕРБ прекращает переговоры", – заявила партия.

Заявление ГЕРБ означает, что Болгарию, скорее всего, ждут восьмые парламентские выборы за последние четыре года, поскольку другие партии в парламенте не могут сформировать правительство без ГЕРБ.

Позже "Демократическая Болгария" объявила, что ГЕРБ вышла из переговоров, хотя проект коалиционного соглашения находился на очень продвинутой стадии.

Партия настаивала на том, что следующим премьер-министром страны должен стать беспартийный деятель, но ГЕРБ на это не согласилась.

"Для "Демократической Болгарии" вопрос личности премьер-министра и персонального состава правительства всегда был условием завершения сделки и встречи лидеров. Эта позиция была еще раз четко подтверждена нами на сегодняшней встрече, как и наша позиция относительно внепартийной, взаимоприемлемой фигуры на посту премьер-министра", – заявили в партии.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

Все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.