Премьер Литвы поддержал отказ от запрета противопехотных мин

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас поддержал выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин.

Как сообщает "Европейская правда", слова литовского премьера приводит LRT.

В понедельник Палуцкас проводил встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. И хотя, по словам литовского премьера, вопрос противопехотных мин с Науседой не обсуждался, после встречи Палуцкас сказал: "Я считаю, что мы должны выйти (из конвенции. – Ред.)".

Он уверен, что министерства обороны и иностранных дел решат этот вопрос.

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Между тем министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене говорит, что еще не получила официальной военной рекомендации по выходу Литвы из конвенции.

Ранее она заявляла, что такая консультация была бы ключевым элементом в принятии решения по этому вопросу.

"Официального военного совета еще не было... Наш военный совет будет готов в ближайшее время, и тогда мы будем иметь официальную позицию вооруженных сил", – отметила глава Минобороны.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы иметь общую региональную стратегию, и предстоящие встречи с ее коллегами "позволят обсудить этот вопрос".

Дискуссию о выходе Литвы из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин ранее поддержал бывший министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Его преемница Довиле Шакалиене ранее поддержала это предложение.

Оттавскую конвенцию 1999 года, направленную на ликвидацию противопехотных мин, подписали более 160 стран, в том числе большинство западных государств. Они обязались не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину в Литве заговорили о необходимости отказаться от обязательств по этой конвенции.