В Естонії у грудні продали майже вдвічі більше нових авто через податкові зміни

За грудень 2024 року естонці придбали майже вдвічі більше нових авто, ніж у цей період попереднього року, що пов’язують з підвищенням податків.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За увесь 2024 рік в Естонії продали майже 25400 нових легкових авто, що на 11% більше, ніж у 2023 році.

При цьому у грудні 2024 року естонці купили на 97% більше нових автомобілів, аніж у грудні минулого року.

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В останні місяці року суттєво зросли продажі і вживаних авто.

Половину всіх проданих за рік автомобілів складали "гібриди", а чисті електромобілі склали 5,2%. Найчастіше обирали Toyota, Škoda, Volkswagen.

Вантажівок у грудні продали навіть на 136% більше, ніж у грудні 2023 року.

Такий стрибок продажів пов’язують зокрема із запровадженням разового податку на реєстрацію авто, які будуть вперше реєструвати в Естонії. Єврокомісія критикувала такі плани Таллінна як дискримінаційні.

У Норвегії в 2024 році 90% придбаних нових авто складали електромобілі.