В Эстонии в декабре продали почти вдвое больше новых авто из-за налоговых изменений

За декабрь 2024 года эстонцы приобрели почти вдвое больше новых авто, чем в этот же период предыдущего года, что связывают с повышением налогов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

За весь 2024 год в Эстонии продали почти 25 400 новых легковых авто, что на 11% больше, чем в 2023 году.

При этом в декабре 2024 года эстонцы купили на 97% больше новых автомобилей, чем в декабре прошлого года.

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В последние месяцы года существенно выросли продажи и подержанных авто.

Половину всех проданных за год автомобилей составляли "гибриды", а чистые электромобили составили 5,2%. Чаще всего выбирали Toyota, Škoda, Volkswagen.

Грузовиков в декабре продали даже на 136% больше, чем в декабре 2023 года.

Такой скачок продаж связывают, в частности, с введением разового налога на регистрацию авто, которые будут впервые регистрировать в Эстонии. Еврокомиссия критиковала такие планы Таллинна как дискриминационные.

В Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили.