В Эстонии в декабре продали почти вдвое больше новых авто из-за налоговых изменений
За декабрь 2024 года эстонцы приобрели почти вдвое больше новых авто, чем в этот же период предыдущего года, что связывают с повышением налогов.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
За весь 2024 год в Эстонии продали почти 25 400 новых легковых авто, что на 11% больше, чем в 2023 году.
При этом в декабре 2024 года эстонцы купили на 97% больше новых автомобилей, чем в декабре прошлого года.
В последние месяцы года существенно выросли продажи и подержанных авто.
Половину всех проданных за год автомобилей составляли "гибриды", а чистые электромобили составили 5,2%. Чаще всего выбирали Toyota, Škoda, Volkswagen.
Грузовиков в декабре продали даже на 136% больше, чем в декабре 2023 года.
Такой скачок продаж связывают, в частности, с введением разового налога на регистрацию авто, которые будут впервые регистрировать в Эстонии. Еврокомиссия критиковала такие планы Таллинна как дискриминационные.
В Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили.