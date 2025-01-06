Блінкен хоче підштовхнути угоду про перемир'я в Газі до "фінішної прямої"

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав у понеділок зробити останній поштовх до угоди щодо припинення вогню в Газі до того, як президент Джо Байден залишить свою посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Блінкена наводить AFP.

Під час пресконференції в Південній Кореї держсекретар коментував питання, наскільки близькою є угода про припинення вогню в Газі.

Він висловив упевненість, що угода про припинення вогню в Газі буде укладена, але, можливо, після того, як Байден залишить свій пост 20 січня.

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Блінкен додав, що адміністрація Байдена "працюватиме кожну хвилину кожного дня" до кінця свого терміну, щоб забезпечити угоду про звільнення заручників.

"Ми дуже хочемо вийти на фінішну пряму протягом наступних двох тижнів. Якщо нам не вдасться вийти на фінішну пряму протягом наступних двох тижнів, я впевнений, що в якийсь момент, сподіваюся, швидше раніше, ніж пізніше, вона буде завершена", – зазначив держсекретар.

У неділю офіційний представник ХАМАС заявив, що угруповання готове звільнити 34 заручників на "першому етапі" потенційної угоди з Ізраїлем.

Своєю чергою Блінкен сказав, що з боку ХАМАС спостерігається "посилена участь" у досягненні угоди, але вона ще не завершена.

"Нам потрібно, щоб ХАМАС прийняв остаточні рішення, необхідні для завершення угоди і фундаментальної зміни обставин для заручників, звільнивши їх, для людей в Газі, принісши їм полегшення, і для регіону в цілому, створивши можливість реально рухатися вперед до чогось кращого", – резюмував він.

У листопаді сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що обраний президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.

Тим часом стало відомо, що Держдеп США за лічені дні до кінця роботи адміністрації Байдена повідомив Конгрес про запланований продаж зброї Ізраїлю на суму 8 мільярдів доларів.