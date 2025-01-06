Блинкен хочет подтолкнуть соглашение о перемирии в Газе к "финишной прямой"
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал в понедельник сделать последний толчок к соглашению о прекращении огня в Газе до того, как президент Джо Байден покинет свой пост.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Блинкена приводит AFP.
Во время пресс-конференции в Южной Корее госсекретарь комментировал вопрос, насколько близко соглашение о прекращении огня в Газе.
Он выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня в Газе будет заключено, но, возможно, после того, как Байден покинет свой пост 20 января.
Блинкен добавил, что администрация Байдена "будет работать каждую минуту каждого дня" до конца своего срока, чтобы обеспечить соглашение об освобождении заложников.
"Мы очень хотим выйти на финишную прямую в течение следующих двух недель. Если нам не удастся выйти на финишную прямую в течение следующих двух недель, я уверен, что в какой-то момент, надеюсь, скорее раньше, чем позже, она будет завершена", – отметил госсекретарь.
В воскресенье официальный представитель ХАМАС заявил, что группировка готова освободить 34 заложников на "первом этапе" потенциальной сделки с Израилем.
В свою очередь Блинкен сказал, что со стороны ХАМАС наблюдается "усиленное участие" в достижении соглашения, но оно еще не завершено.
"Нам нужно, чтобы ХАМАС принял окончательные решения, необходимые для завершения сделки и фундаментального изменения обстоятельств для заложников, освободив их, для людей в Газе, принеся им облегчение, и для региона в целом, создав возможность реально двигаться вперед к чему-то лучшему", – резюмировал он.
В ноябре сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.
Тем временем стало известно, что Госдеп США за считанные дни до конца работы администрации Байдена сообщил Конгрессу о запланированной продаже оружия Израилю на сумму 8 млрд долларов.