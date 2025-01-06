Блинкен хочет подтолкнуть соглашение о перемирии в Газе к "финишной прямой"

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал в понедельник сделать последний толчок к соглашению о прекращении огня в Газе до того, как президент Джо Байден покинет свой пост.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Блинкена приводит AFP.

Во время пресс-конференции в Южной Корее госсекретарь комментировал вопрос, насколько близко соглашение о прекращении огня в Газе.

Он выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня в Газе будет заключено, но, возможно, после того, как Байден покинет свой пост 20 января.

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Блинкен добавил, что администрация Байдена "будет работать каждую минуту каждого дня" до конца своего срока, чтобы обеспечить соглашение об освобождении заложников.

"Мы очень хотим выйти на финишную прямую в течение следующих двух недель. Если нам не удастся выйти на финишную прямую в течение следующих двух недель, я уверен, что в какой-то момент, надеюсь, скорее раньше, чем позже, она будет завершена", – отметил госсекретарь.

В воскресенье официальный представитель ХАМАС заявил, что группировка готова освободить 34 заложников на "первом этапе" потенциальной сделки с Израилем.

В свою очередь Блинкен сказал, что со стороны ХАМАС наблюдается "усиленное участие" в достижении соглашения, но оно еще не завершено.

"Нам нужно, чтобы ХАМАС принял окончательные решения, необходимые для завершения сделки и фундаментального изменения обстоятельств для заложников, освободив их, для людей в Газе, принеся им облегчение, и для региона в целом, создав возможность реально двигаться вперед к чему-то лучшему", – резюмировал он.

В ноябре сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.

Тем временем стало известно, что Госдеп США за считанные дни до конца работы администрации Байдена сообщил Конгрессу о запланированной продаже оружия Израилю на сумму 8 млрд долларов.